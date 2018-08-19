«ОВД-Инфо» опубликовали письмо фигуранта дела «Нового величия» из следственного изолятора

Обвиняемый по делу «Нового величия» Дмитрий Полетаев, который находится в московском СИЗО №3, написал письмо с просьбой о помощи. Его правозащитному медиа-проекту «ОВД-Инфо» передала мать Полетаева.

Я очень сильно нуждаюсь в любой поддержке, моральной и финансовой. Буду очень рад, если посодействуете моему скорейшему освобождению, ведь я в свою очередь стал понимать, каково это быть в месте, где тебя везде на 80% ограничивают.

Фрагмент письма. Фото: «ОВД-Инфо»

Полетаев также рассказал о своем деле: «Я стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу, которая на начальном уровне была разработана, чтобы сделать обычных людей боевиками». Он также добавил, что провокатор обучал их «идеалистическим мировоззрениям, с которыми ими можно было манипулировать». По словам Полетаева, это произошло «очень тонко и практически незаметно».

«ОВД-Инфо» с разрешения матери опубликовали только фрагмент письма. Оно датировано 4 августа. Союз солидарности с политзаключенными 16 августа объявил о начале сбора денег на помощь обвиняемым по делу «Нового величия».

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15 августа в Москве прошел «Марш матерей» — несогласованная с мэрией акция в поддержку всех фигурантов дела «Нового величия». А на следующий день, 16 августа, Дорогомиловский районный суд после ходатайства следователя перевел под домашний арест двух фигуранток дела — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Под арестом остаются четверо фигурантов.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против молодых людей построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Согласно показаниям обвиняемых, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент спецслужб.