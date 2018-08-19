«Фонтанка»: арестованным в новых «Крестах» доставляют телефоны на квадрокоптерах

Видеонаблюдение крупнейшего следственного изолятора в Европе, петербургского СИЗО «Кресты-2» в пригороде Санкт-Петербурга Колпино, зафиксировало несколько попыток квадрокоптеров проникнуть на территорию. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка».

К каждому квадрокоптеру на веревке были привязаны свертки с техникой. Квадрокоптер зависает так, чтобы пакет оказался перед окном камеры, где отвязывают посылку и отпускают аппарат владельцу на новый заход.

«Фонтанка» сообщила о двух таких полетах: один произошел вечером 17 августа, а другой — на следующий день около 3 часов ночи. В рейд 17 августа пакет преждевременно отцепился, и на земле оказались десять мобильных телефонов, зарядки и гарнитура к ним. 18 августа сотрудникам ФСИН удалось поймать квадрокоптер — тот опустился слишком низко.

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Следственный изолятор «Кресты-2» в пригороде Санкт-Петербурга Колпино был введен в эксплуатацию 1 декабря 2017 года. Строительство СИЗО на 4 тысячи человек площадью 35 гектаров началось в 2007 году, по своей форме он напоминает знаменитые «Кресты-1» на Выборгской стороне.