СК задержал сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия» по подозрению во взятках

обновление 13:28 Были задержаны трое сотрудников корпорации — заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных. Как сообщила пресс-служба СК, им предъявили обвинение в покушении на мошенничество (ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК). Заседание о выборе меры пресечения состоится 20 августа.

Следственный комитет нашел в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» лиц, подозреваемых в получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

Следователи провели обыски в корпорации и допросили ее сотрудников. В «Роскосмосе» уточнили, что сейчас подозреваемые дают признательные показания.

Хотя количество сотрудников, их имена и должности пока что не разглашается, источник Интерфакса, знакомый с ходом расследования, утверждает, что «среди подозреваемых - целый коллектив специалистов - сотрудники высшего звена».

В конце июля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обращался в Счетную палату с заявлением «о необходимости дополнительной проверки финансово-хозяйственной деятельности РКК «Энергия». В 2017 году Счетная палата выявила 151 нарушение в работе госкорпорации «Роскосмос» на общую сумму 785,5 миллиардов рублей.

Интерфакс отмечает, что в начале августа глава горпорации «Энергия» Владимир Солнцев подал в отставку, а 6 августа врио генерального директора был назначен Сергей Романов.

РКК «Энергия» — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей. Как ранее сообщали РИА, в 2017 году чистый убыток корпорации составил полтора миллиарда рублей.

В июне прошли несколько проверок на предприятиях «Роскосмоса». Так, следственная группа ФСБ 20 июля провела обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации.

После этого был арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев по обвинению в госизмене (ст.275 УК). Хотя дело проходит в закрытом режиме, «Коммерсант» сообщил, что его подозревают в в передаче странам НАТО, в том числе и США, секретной технической информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

В июле был задержан гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. Его обвинили в хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». По версии следствия, они похитили средства путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры», глава которой впоследствии был также арестован.