Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова госпитализировали после объявления сухой голодовки

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов был госпитализирован в городскую клиническую больницу №52, ранее в спецприемнике он объявлял сухую голодовку, об этом сообщили ТАСС члены московской Общественной наблюдательной комиссии.

Сергей Удальцов госпитализирован в 52 городскую больницу с предварительным диагнозом «обезвоживание». Сегодня к нему приехали члены Московской ОНК Москвы Сергей Гусев и Иван Мельников, в их присутствии была вызвана «скорая». Почти пять суток на сухой голодовке — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) August 19, 2018

«В нашем присутствии врач померил ему давление, взял экспресс-анализ крови на сахар и принял решение о необходимости срочной госпитализации, в нашем присутствии его увезла скорая», — передает слова членов ОНК агентство.

Удальцова госпитализировали после посещения спецприемника членами ОНК. Те предположительно диагностировали у него «обезвоживание» — 14 августа тот объявил о начале сухой голодовки (то есть отказа как от еды, так и от воды) после заседания в Мещанском суде Москвы. По словам членов ОНК, Удальцов также жаловался на боли в почках.

Тогда его приговорили к 30 суткам административного ареста за то, что он якобы перед началом митинга против пенсионной реформы 28 июля, когда шел сбор участников, «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».