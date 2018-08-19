Из-за ливней и наводнения в Индии погибли более 350 человек

В результате ливней и наводнения в штате Керала на юго-западе Индии погибли 357 человек, за последние сутки число жертв увеличилось на 33, сообщает India Today.

#KeralaSOS While the death toll in Kerala floods has climbed to 357, the red alert has been withdrawn from all 14 districts of the state. @Itsgopikrishnan from Thiruvalla and @shalinilobo93 from Kochi report. #ITVideo. Watch more updates: https://t.co/Nounxo6IKQ pic.twitter.com/uGlSjQMF2Z — India Today (@IndiaToday) August 19, 2018

В начале августа в штате Керала из-за сильных дождей резко повысился уровень воды в реках. Несколько городов оказались почти полностью затоплены. Власти называли наводнение худшим за последние 100 лет.

Более разрушения около 20 тысяч домов — более 220 тысяч человек остались без дома, всего в центры временного размещения были эвакуированы около 800 тысяч человек. При этом, как отмечают СМИ, на месте трагедии в своих домах все еще остаются тысячи человек, которые не могут покинуть его из-за непогоды.

С начала сезона дождей в июне в Индии погибли более тысячи человек.