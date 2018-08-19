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Из-за ливней и наводнения в Индии погибли более 350 человек

Общество

 

В результате ливней и наводнения в штате Керала на юго-западе Индии погибли 357 человек, за последние сутки число жертв увеличилось на 33, сообщает India Today.

В начале августа в штате Керала из-за сильных дождей резко повысился уровень воды в реках. Несколько городов оказались почти полностью затоплены. Власти называли наводнение худшим за последние 100 лет.

Более разрушения около 20 тысяч домов — более 220 тысяч человек остались без дома, всего в центры временного размещения были эвакуированы около 800 тысяч человек. При этом, как отмечают СМИ, на месте трагедии в своих домах все еще остаются тысячи человек, которые не могут покинуть его из-за непогоды.

С начала сезона дождей в июне в Индии погибли более тысячи человек.

Теги:
жертвы, катаклизмы, наводнение, индия
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