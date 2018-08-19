Pussy Riot получили спецприз театрального фестиваля Fringe в Шотландии

Спектакль Riot days российской арт-группы Pussy Riot на фестивале искусств Fringe в Эдинбурге получил Angels award — награду шотландской газеты Herald. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Спектакль поставлен по одноименной книге одной из участниц Pussy Riot Марии Алёхиной. Режиссер спектакля Юрий Муравицкий на церемонии вручения призвал к освобождению деятелей искусства — украинского режиссера Олега Сенцова и российского режиссёра Кирилла Серебренникова.

Ранее в своем обзоре спектакля театральный критик газеты Нил Купер дал ему пять звезд и назвал 50-минутный спектакль «полным энергии коллажом из электронной музыки, военной барабанной музыки и саксофона».

Обозреватель The Guardian также высоко оценила спектакль: «Обычно было бы трудно удержать внимание, когда на сцене монотонно кричат без пауз... Однако отвернуться невозможно, даже когда вокалист... обливает зрителей водой».

В начале августа в аэропорту «Домодедово» Мария Алехина узнала о запрете на выезд из страы за уклонение от обязательных работ, которые были назначены ей за акцию в поддержку мессенджера Telegram и растяжку «С днем рождения, палачи» у здания ФСБ.

Однако впоследствии она нашла способ покинуть Россию: на автомобиле она пересекла границу с Беларусью, доехала до Литвы, откуда и вылетела в Великобританию.

Фестиваль Fringe проходит в Шотландии с 1947 года и за это время получил репутацию одного из крупнейших событий театрального искусства в мире. В 2017 году, на юбилейном 70-м фестивале, посетители купили около 2,7 миллионов билетов на более 50 тысяч выступлений.