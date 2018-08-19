Советник Трампа заявил о планах Китая, Северной Кореи и Ирана вмешаться в американские выборы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия не единственная страна, планирующая вмешаться в промежуточные выборы 2018 года. Помимо нее, это также Китай, Северная Корея и Иран. Слова Болтона передает телеканал ABC.

«Я могу определенно сказать, что существует опасность национальной безопасности, исходящая от возможного Китайского, Северокорейского и Иранского вмешательства, так что мы пытаемся предотвратить попытки всех четырех стран (прим. — включая Россию)», — заявил Болтон.

При этом Болтон не стал отвечать на вопрос журналиста телеканала, уточнившего имеются ли доказательства того, что Китай уже пытался как-либо повлиять на выборы.

Вопросы телеканала к советнику Трампа связаны с недавним твитом президента. 18 августа он написал, что «все дураки, обвиняющие только Россию, должны также посмотреть и в сторону Китая».

All of the fools that are so focused on looking only at Russia should start also looking in another direction, China. But in the end, if we are smart, tough and well prepared, we will get along with everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018

Промежуточные выборы пройдут в США 6 ноября. На них будет полностью переизбраны ряд губернаторов, а также часть парламента — треть сенаторов и нижняя палата Конгресса полностью.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года ведет независимое расследование о наличии связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией и о вмешательстве России в выборы президента США.

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 гражданам России и трем юридическим компаниям за якобы предпринятые ими действия по вмешательству в кампанию по выборам президента США. Агентство интернет-исследований, возглавляемое Евгением Пригожиным с 2014 года якобы создавало в соцсетях аккаунты граждан США, через которые вела политические дебаты, чем повлияла на ход выборов.

В июле США также предъявили обвинения 12 российским разведчикам, по данным США, являющимся сотрудниками Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). Как говорится в тексте обвинения, начиная с марта 2016 года они использовали различные средства для взломов аккаунтов волонтеров и работников президентской кампании Хиллари Клинтон, включая главу предвыборного штаба Джона Подеста.