Новая газета

Сенцов

98-й день бессрочной голодовки

Советник Трампа заявил о планах Китая, Северной Кореи и Ирана вмешаться в американские выборы

Политика

 

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия не единственная страна, планирующая вмешаться в промежуточные выборы 2018 года. Помимо нее, это также Китай, Северная Корея и Иран. Слова Болтона передает телеканал ABC.

«Я могу определенно сказать, что существует опасность национальной безопасности, исходящая от возможного Китайского, Северокорейского и Иранского вмешательства, так что мы пытаемся предотвратить попытки всех четырех стран (прим. — включая Россию)», — заявил Болтон.

При этом Болтон не стал отвечать на вопрос журналиста телеканала, уточнившего имеются ли доказательства того, что Китай уже пытался как-либо повлиять на выборы.

Вопросы телеканала к советнику Трампа связаны с недавним твитом президента. 18 августа он написал, что «все дураки, обвиняющие только Россию, должны также посмотреть и в сторону Китая».

Промежуточные выборы пройдут в США 6 ноября. На них будет полностью переизбраны ряд губернаторов, а также часть парламента — треть сенаторов и нижняя палата Конгресса полностью.

Напомним,  спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года ведет независимое расследование о наличии связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией и о вмешательстве России в выборы президента США.

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 гражданам России и трем юридическим компаниям за якобы предпринятые ими действия по вмешательству в кампанию по выборам президента США. Агентство интернет-исследований, возглавляемое Евгением Пригожиным с 2014 года якобы создавало в соцсетях аккаунты граждан США, через которые вела политические дебаты, чем повлияла на ход выборов.

В июле США также предъявили обвинения 12 российским разведчикам, по данным США, являющимся сотрудниками Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). Как говорится в тексте обвинения, начиная с марта 2016 года они использовали различные средства для взломов аккаунтов волонтеров и работников президентской кампании Хиллари Клинтон, включая главу предвыборного штаба Джона Подеста. 

Теги:
va, китай, вмешательство, шпиономания, выборы президента сша, сша
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera