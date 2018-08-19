Переданные приставам долги россиян по кредитам достигли двух триллионов рублей
Долги россиян перед кредитными организациями, переданные Федеральной службе судебных приставов (ФССП), в первом полугодии 2018 года достигли 2 триллионов рублей. Об этом ведомство сообщило ТАСС.
При этом число исполнительных производств о взыскании таких долгов увеличилось на 1 миллион по сравнению с первым полугодием предыдущего года — до 5,6 миллионов дел.
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Всего долги граждан составили 4,6 триллионов рублей. Помимо банков, россияне также должны другим физлицам 932 миллиарда рублей (из которых 132 миллиарда — по алиментам).
По данным Центрального банка, объем задолженности физических лиц перед банками за первое полугодие вырос на 11,6% до 13,561 триллионов рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее (5,2%). При этом рост реальных доходов, по данным Росстата, в первом полугодии составил только 2,6%.