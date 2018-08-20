В России подняли минимальную цену на «слабую» водку

В России повысилась минимальная цена на водку крепостью от 37% до 39%. Соответствующий указ шестого июля появился на официальном портале правовой информации, а в силу вступил 20 августа, через 45 дней после публикации.

Теперь минимальная цена за бутылку водки объемом в 0,5 литра крепостью до 39 градусов равна 205 рублей. Минимальная цена на водку крепче 39 градусов уже установлена на этом же уровне.

Таким образом минимальная розничная цена водки (МРЦ) крепостью от 37 до 38 градусов поднимается на 9 рублей, с крепостью от 38 до 39 градусов — на 4 рубля.​ МРЦ более крепкой водки останется неизменным.

В Минфине повышение минимальной цены объяснили повышением акциза, ростом тарифов на электроэнергию и повышением производственных условно-постоянных затрат, куда входят стоимость аренды, зарплаты административного персонала и стоимость рекламных акций.