​​Умер народный художник России Виталий Волович

Народный художник России, академик Российской академии художеств Виталий Волович умер на 91-м году жизни, сообщается на сайте городской думы Екатеринбурга.

«Художник с мировым именем, Почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром», — говорится в сообщении.

Волович родился в Приморском крае в 1928 году. Он был известен своими иллюстрациями к «Слову о полку Игореве», «Романе о Тристане и Изольде» и другим произведениям.

Работы художника находятся в Государственном музее изобразительных искусств, Третьяковской галерее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в городе Брно, музее современного искусства в Кельне, музее И.В.Гете в Веймаре.