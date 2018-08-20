Правительству предложили ужесточить правила импорта IT-оборудования

Российские отраслевые ассоциации предложили премьер-министру Дмитрию Медведеву ввести обязательную маркировку иностранного телекоммуникационного оборудования, а также запретить использование посредников при импорте товаров компаний Cisco, ZTE, Huawei и других фирм. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо премьер-министру.

Ввести обязательную маркировку такого оборудования и обеспечить доступ отраслевых ассоциаций к таможенной статистике предлагается, чтобы «исключить занижение НДС».

При обнаружении «подозрительных операций» российские компании хотят устраивать проверки поставщиков полицией, таможней и налоговыми органами.

По оценкам Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), объем телекоммуникационного рынка в России в 2017 году составил 250-300 миллиардов рублей, а большинство закупок пришлось на МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2. Доля российского оборудования — лишь 6-8%.

Авторы письма отмечают, что в России разработано и производится оборудование, которое может на 85-90% обеспечить потребности операторов связи и других заказчиков.

По словам источника «Коммерсанта» в правительстве, письмо направили на рассмотрение в Минфин, Минкомсвязи и Минпромторг.