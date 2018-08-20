Власти решили помочь «СМП банку» Ротенбергов

Подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам «СМП банк» допустят до работы со спецсчетами участников государственных закупок, говорится в проекте правительственного постановления, на которое обратили внимание «Ведомости».

В пояснительной записке к документу отмечается, что это мера государственной поддержки попавшего под санкции банка.

Спецсчета участники тендеров используют для внесения обеспечения в рамках конкурсов.

«Однако ведение спецсчетов до сих пор не воспринималось как мера поддержки»,— отмечает в беседе с газетой сотрудник одной из торговых площадок.

Представитель «СМП банка» сказал, что благодаря постановлению правительства клиенты смогут проводить все необходимые операции в банке.

Для работы с этими счетами ранее были отобраны 18 банков. В перечень попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «Россия» и другие. Для попадания в список кредитный рейтинг у банков должен был быть не ниже уровня A- (RU) АКРА или ruA «Эксперт РА».

После расширения в нем оказались все банки, попавшие под санкции до 1 января 2015 года. В список попадет только «СМП банк», так как, например, банк «Россия» уже там.

«Ведомости» напоминают, что «СМП банку» ранее разрешили в качестве меры поддержки хранить на своих счетах временно свободные деньги из бюджета, а также средства госкомпаний и Федерального фонда социального страхования.