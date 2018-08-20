В Испании мужчина с ножом зашел в отдел полиции с криком «Аллах акбар». Полиция его застрелила

В городе Корнелья-де-Льобрегат в испанской провинции Барселона мужчина с ножом зашел в отдел полиции с криком «Аллах акбар». Его застрелили. Об этом сообщает «Би-би-си».

По версии полиции, 29-летний мужчина алжирского происхождения собирался напасть на сотрудников, но в него выстрелил полицейский, находившийся у входа. Из сотрудников никто не пострадал.

Инцидент произошел около 06:00 по местному времени (07:00 мск).

17 августа 2017 года в Барселоне террорист на фургоне врезался в толпу на главной улице города Рамбла. В результате теракта погибли 15 человек, более 120 пострадали. Позже находившийся за рулем человек угнал другую машину, убив ее водителя. Через несколько часов в Камбрильсе Audi A3 наехала на пешеходов.