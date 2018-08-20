«Коммерсант»: регионы просят ограничить экспорт зерна

Из-за низкого урожая зерна власти нескольких регионов опасаются нехватки зерна и уже предложили правительству ограничить его экспорт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Если в прошлом году было собрано 135 тонн зерна, то в этом году ожидается урожай в 103 тонны (ранее прогноз на этот год составлял 120 тонн).

Как пишет «Коммерсант», министерство сельского хозяйства уже попросило экспортеров представить через две недели прогнозы отгрузок до конца сезона и намерено определить верхнюю границу допустимого экспорта зерна на уровне 30–40 миллионов тонн (в 2017 году было экспортировано 52,4 тонны).

В частности, опасения о нехватке зерна высказали производители мяса: стоимость мяса птицы и свинины формируется с учетом стоимости зерна, которая зависит от экспортных цен. Об этом в разговоре с изданием рассказал глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин, который подготовил письмо главе республики с просьбой приостановить экспорт.

Источник «Коммерсанта», присутствовавший на заседании Минсельхоза 18 августа, рассказал об обсуждениях возможного возвращения экспортных пошлин на пшеницу. Подобная мера действовала в России с июля 2015 по 23 сентября 2016 года, однако сейчас до 1 июля 2019 года установлена нулевая пошлина.

Накануне «Ведомости» сообщали о планах Минсельхоза для урегулирования цен продать до 1,5 миллиона тонн пшеницы и ячменя на внутреннем рынке.