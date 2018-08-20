«Дом с маяком» обратился к Путину с просьбой начать учет детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарствах от эпилепсии

Детский хоспис «Дом с маяком», фонд помощи хосписам «Вера», а также родители детей с эпилепсией в обращении к президенту Владимиру Путину попросили начать ведение учета детей, которые нуждаются в незарегистрированных в России противоэпилептических препаратах. Обращение опубликовано на сайте «Дома с маяком», вскоре оно будет направлено в администрацию президента.

В настоящий момент, по информации авторов обращения, в России более 23 тысяч детей нуждаются в незарегистрированных препаратах. Однако многие врачи предпочитают не писать о них в медицинских выписках, а только упоминают устно. Из-за этого родителям приходится покупать их у нелегальных перекупщиков в России или везти из-за границы.

Авторы обращения попросили «дать поручения соответствующим ведомствам создать систему учета нуждаемости и внедрить механизм быстрого обеспечения детей в России жизненно важными препаратами».

Недоступность лекарств или их детских форм приводит «к страданиям детей, лишним вызовам бригады скорой помощи, лишним госпитализациям в отделения реанимации и смерти детей из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи».

Ранее в интервью министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что в России всего семь детей нуждаются в ректальном диазепаме и других противоэпилептических препаратах (данные были получены из 77 регионов).

«Да, где-то возможен недоучет, но в любом случае речь идет не о тысячах детей», — заявляла Скворцова. отмечая, что производители не обращаются за регистрацией препарата, поскольку его производство было бы невыгодно из-за отсутствия спроса.

Напомним, в июле получила широкий резонанс история Екатерины Конновой, которую заподозрили в сбыте наркотиков после попытки продать микроклизмы с диазепамом. Поскольку это противоэпилетпическое лекарство входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен, женщине грозило грозило до 8 лет лишения свободы. Позднее МВД прекратило уголовное преследование.