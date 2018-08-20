В Москве задержали участников пикета в поддержку координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова

Полиция задержала двух мужчин, проводивших одиночные пикеты в центре Москвы в поддержку держащего сухую голодовку координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом жена Удальцова Анастасия сообщила в твиттере.

Задержания на одиночных пикетах за Сергея Удальцова - двое мужчин. Спустя 30 минут после начала пикетов здоровый майор решил, что не было 50 метров (были!!!) Люди перегородили проезд автобусу и требовали их освободить - но были оттеснены pic.twitter.com/IE9arudkc1 — Анастасия Удальцова (@udaltsova_) August 20, 2018

Полиция, по словам Удальцовой, объяснила задержание тем, что расстояние между мужчинами было меньше 50 метров, что противоречит закону о митингах (п. 1.1, ст. 7).

Как отмечает активистка, к администрации президента вышли представители «Левого фронта», партии КПРФ и московские муниципальные депутаты.

В пикетах принимали участие журналист и член совета по правам человека при президенте Максим Шевченко, а также бывший депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Максим Шевченко. Фото: скриншот из твиттера Анастасии Удальцовой

19 августа Удальцова госпитализировали на пятый день сухой голодовки, которую тот объявил в спецприемнике. Удальцова арестовали 14 августа в связи с повторным нарушением правил проведения публичного мероприятия. Как ему рассказали в отделении, административное дело связано с тем, что перед началом мероприятия 28 июля, когда шел сбор участников, он «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».

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