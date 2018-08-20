Сумма среднего чека россиянина снизилась до минимального уровня за последние два года

В России сумма среднего чека покупки в магазине в июле 2018 года опустилась на 3,3% с 513 рублей до 496 рублей, это минимальное значение с марта 2016 года, подсчитала маркетинговая компания «Ромир».

Согласно данным компании, снижение суммы чека происходит четвертый месяц подряд почти во всех федеральных округах страны (от 0,3% до 7,6%). Единственным округом, где жители стали тратить больше называется Северный Кавказ, средний чек там вырос на 15% или 92 рубля.

«В Москве индекс среднего чека изменился незначительно – до 677 рублей (снижение на 1,2%). Более резким падение показателя оказалось в Санкт-Петербурге — там стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 рублей (снижение на 7%)», — говорится в сообщении холдинга.

Исследователи отмечают, что в других городах-миллионниках средний чек за месяц снизился на 3%, а больше всего индекс упал в городах с населением от 500 тысяч до 1 млн человек — на 7,3%.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС на 2% с 1 января 2019 года 3 августа. Документ внесло правительство страны 16 июня. После повышения НДС в частности ожидается повышение инфляции: в 2019 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее.

Минэкономразвития также ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год: он должен составить лишь 1,4% вместо ранее ожидавшихся 2,2%. Кроме того, ожидается, что в России произойдет увеличение цен на бензин и ЖКХ.