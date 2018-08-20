«Левада-центр»: больше трети россиян не знают о вводе войск в Чехословакию в 1968 году

Больше трети россиян не знают ничего о событиях 1968 года, когда войска ОВД (Организации Варшавского договора) вошли в Чехословакию, показал опрос, проведенный «Левада-центром». Только 10% среди респондентов в возрасте от 18 до 35 лет сказали, что знают об этом. Отрывки из исследования опубликовало издание The Guardian, его полную версию представят 20 августа.

Более пятой части опрошенных (21%) россиян обвинили западные страны в расколе коммунистического блока из-за чехословацкой программы либерализации, которая закончилась вторжением СССР в Чехословакию, 23% полагают, что войска ввели после попытки чехословацких политиков устроить переворот в стране, а 18% уверены, что в 1968 году в Чехословакии восстали против режима.

Согласно данным опроса, более 36% россиян считают, что Советский союз «вероятно» или «безусловно» поступил правильно, введя войска в Чехословакию, а 45% затруднились ответить на этот вопрос.

Как рассказал «Новой газете» директор «Левада-центра» Лев Гудков, результаты опроса говорят о том, что идет политика вытеснения этих событий из массового сознания. По его словам, вытесняется тема ответственности государственной власти за совершаемые преступления за рубежом и внутри страны. «Они (события — ред.) в каком-то смысле воспроизводят всю травму от использования сил в решении политических вопросов», — объяснил Гудков. По его словам, «власть избегает вопросов такого рода». «Либо идет политика дискредитации демократического движения Чехословакии 1968 года и всех событий, либо просто замалчивание», — добавил он.

Гудков также сказал, что молодежь практически не знает о событиях 1968 года. Число тех, кто не слышал о вводе войск в Чехословакию, доходит до 90%, потому что «в школе очень краткое и тенденциозное освещение этих событий, либо о них вообще не говорят». По словам Гудкова, в основном о событиях 1968 года помнят люди старше 50 лет.

Напомним, войска Организации Варшавского договора (ОВД), созданной в 1955 году и являвшейся военным союзом европейских социалистических государств, вошли в Чехословакию в ночь на 21 августа 1968 года. Войска организации были введены для остановки ряда либеральных реформ, заявленных как «социализм с человеческим лицом». Впоследствии период либерализации в Чехословакии назвали «Пражской весной».