В Чечне неизвестные с ножами напали на полицейский участок

Двое мужчин, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию отдела полиции по Шалинскому району Чечни и ранили двоих сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает МВД по Чеченской республике.

Нападение произошло около 10 часов утра в городе Шали, в 30 километрах от Грозного. По данным источников РИА Новости, кроме двух полицейских, при нападении на отдел полиции в Чечне ранена женщина.

Нападавшие были убиты. Об их мотивах пока ничего не известно. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа.

Как сообщает издание «Чечня сегодня», еще один инцидент произошел в Грозном: в районе Грозненского государственного нефтяного университета неизвестные сбили сотрудников ДПС. Потдверждения того, что это был спланированный наезд на сотрудников правоохранительных органов, пока нет. Издание Nation News со ссылкой на источник утверждает, что при въезде в город водитель автомобиля кинул взрывное устройство в здание поста ГИБДД, однако взрывчатка не сработала.

Собеседники РИА Новости сообщили о нападении на пересечении улиц Первомайская-Исаева в Грозном. Там произошла стрельба, в результате которой погиб полицейский. Официального подтверждения этой информации пока также нет.