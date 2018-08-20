В Росстандарте предложили сотрудникам общежитий будить студентов по утрам

Росстандарт разработал требования к условиям проживания в студенческих общежитиях, в которых говорится о том, что в общежитиях могут ввести «утреннюю побудку» для студентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.

Новый ГОСТ также устанавливает требования к условиям проживания в общежитиях. Согласно им, комнаты должны быть рассчитаны максимум на четырех студентов, а на десять человек должен приходиться как минимум один санузел. Также в документе говорится, что коридоры и санузлы общежитий нужно убирать не реже одного раза в день, а менять постельное белье в комнатах — раз в неделю.

В Росстандарте рекомендовали сделать парковки или гаражи рядом со студенческими общежитиями, а все работники общежития «должны быть подготовлены к действиям в чрезвычайных ситуациях» и при необходимости оказать «первую доврачебную помощь».

Как сообщил «Известиям» декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов, студенты действительно часто пропускают первую пару или опаздывают на нее из-за того, что не могут проснуться, поэтому утренняя побудка – необходимая услуга. По его словам, эта проблема нервирует как преподавателей, так и руководство факультетов.