СК попросил отправить жителя Петербурга на принудительное лечение из-за постов во «ВКонтакте»

Сотрудники Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу провели психиатрическую экспертизу обвиняемого в экстремизме Эдуарда Никитина, и попросили отправить его на принудительное лечение после поста в социальной сети «ВКонтакте». Об этом Интерфаксу заявил адвокат Максим Камакин.

Поводом к возбуждению уголовного дела по статье «Экстремизм» (282 УК РФ) в декабре 2017 года стал пост, в котором высказывались сомнения в позитивных изменениях после выборов, а эксперты увидели признаки экстремизма в слове «ватник» (пренебрежительное название патриотично настроенного гражданина России — ред.) , пояснил адвокат.

По его словам, 20 августа состоится первое заседание по делу, и на нем будет подано ходатайство об исключении результатов экспертов из дела как «недопустимых доказательств». «Если суд наше ходатайство удовлетворит, других доказательств вины не будет», — добавил Камакин.

Издание «Фонтанка.ру» уточнило, что экспертами по делу выступили Резеда Салахутдинова с высшим образованием по специальности «научный коммунизм» и сотрудники отдела криминалистического сопровождения ГСУ СК Петербурга Елена Кирюхина и Татьяна Мамаева.

Кирюхина ранее уже выступала экспертом по одному из громких дел 2009 года, когда националисты избили девятиклассника Тагира Керимова и его друга Сулеймана Рамазанова.

Кирюхина не нашла экстремизма в лозунгах, которые, по версии следствия, выкрикивали избивавшие школьников. Речь идет о лозунгах, в которых были призывы убивать людей, отличающихся внешне от россиян.

Эксперт СК заявила, что эти выражения могут употребляться как иронически, так и всерьез, с агрессией, «смысл его употребления в максимальной степени зависит от коммуникативной ситуации». Однако после третей экспертизы данных лозунгов Калининский районный суд Санкт-Петербурга внес их в список экстремистских.