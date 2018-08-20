РБК: в ДНР и ЛНР намерены отменить осенние выборы глав регионов

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик намерены отменить намеченные на ноябрь выборы глав регионов. О том, что решение было утверждено в Кремле, сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента и в самопровозглашенных республиках.

Собеседники издания отмечают, что в октябре заканчивается срок действия украинского закона об особом статусе территорий Донбасса, и властям Украины придется принимать решение о его продлении (изначально принят на три года в октябре 2014 и продлен на год в 2017 году). Проведение выборов может сорвать принятие, а также привести к новым санкциям и рискам для минских переговоров.

По словам источника РБК в администрации президента, из Москвы прямых указаний о проведении выборов, а также средств для их финансирования не направлялось, из-за чего реальная подготовка и не велась, несмотря на заявления властей обеих самопровозглашенных республик.

Вместо проведения выборов власти республик продлят полномочия чиновников на год. Еще в декабре парламент ДНР принял поправки в конституцию, которые после следующих выборов увеличат с четырех до пяти лет срок полномочий главы республики и депутатов.

В начале августа общественные организации выступили с предложениями продлить полномочия действующих чиновников — в связи с необходимостью дать гражданам время для объективной оценки власти. 6 августа об этом заявило движение «Донецкая республика», а 9 августа — «общественники ЛНР».

Ранее РБК сообщал о жалобах бывших членов избиркома ЛНР российским властям на зачистку в регионе. Экс-глава луганского ЦИКа рассказал, что их лишили полномочий за то, что те якобы отказались назначать новых депутатов вместо ранее выбывших, поскольку тех не было в избирательных списках на первых выборах в ноябре 2014 года.