Верховный суд: ключи к закодированной переписке не охраняются законодательством

Верховный суд России посчитал, что информация, необходимая для декодирования электронных сообщений, не отосится «к информации ограниченного доступа». Об этом сказано в апелляционном определении Верховного суда по делу компании «Telegram Messenger LLP», владеющей мессенджером Telegram, к Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В документе говорится, что к информации, необходимой для декодирования сообщений, федеральные законы не ограничивают доступ. Она не охраняется Конституцией, так как не составляет тайны переписки и сообщений, посчитали в суде, а приказ ФСБ не устанавливает порядок получения ведомством информации, составляющей охраняемую Конституцией тайну и порядок получения доступа к ней.

В Верховном суде отметили, что организаторы распространения информации не осуществляют контроль и надзор за законностью проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых правоохранительные органы могут получить доступ к переписке.

Верховный суд отклонил жалобу на блокировку Telegram 9 августа. Юристы международной правозащитной организации «Агора» просили отменить решение о блокировке мессенджера, которая произошла по требованию ФСБ, а в ведомстве наставили, что блокировка не нарушает Конституцию, а выполнение требования необходимо для борьбы с терроризмом.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России. Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работу, и, как отмечали СМИ и блогеры, им продолжают пользоваться многие чиновники и ведомства, в том числе министерство иностранных дел.