Суд в Ростовской области приговорил украинца к двум годам колонии за участие в «Правом секторе»

Суд в России приговорил к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима гражданина Украины Романа Терновского за участие в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», сообщается на сайте следственного комитета. Как уточняет ТАСС, суд находится в Ростовской области.

В 2015–2016 годах он, по данным следствия, организовывал изготовление и распространение символики «Правого сектора», а также участвовал в публичных акциях, «направленных против интересов России».

Так, в феврале 2016 года Терновский участвовал в акции «Медвежья блокада» в районе пропускного пункта «Гоптовка» в Харьковской области. Активисты пытались перекрыть доступ российских грузовиков на территорию Украины. В июне того же года Терновский провел акцию, чтобы сорвать празднование Дня России в генконсульстве в Харькове.

Его также обвинили в пропаганде через интернет — в том числе среди проживающих на территории России.

О задержании Терновского СКР сообщил в октябре прошлого года. В заявлении отмечалось, что Терновский занимался пропагандой на своей странице в фейсбуке.

«ОВД-Инфо» включило Романа Терновского в т.н. «список Сенцова» — перечень украинских политзаключенных, арестованных или осужденных в России. Сам украинский режиссер, объявивший голодовку до их освобождения, не называл точных имен.