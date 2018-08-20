В Таджикистане увеличили стоимость сим-карт в десятки раз для борьбы с экстремизмом

Власти Таджикистана с 1 сентября увеличат стоимость сим-карты с 5 до 250 сомони, что равняется 26 долларам или 1,7 тысячи рублей, для борьбы с экстремизмом. Об этом сообщило издание Asia Plus со ссылкой на сотовые компании Таджикистана.

«Реалии сегодняшнего мира доказали, что мобильная связь и интернет остаются основным путем вербовки граждан в ряды террористических организаций»,— заявил глава комитета таджикского парламента по обороне и безопасности Джурахон Маджидзода. По его словам, в стране были случаи когда, террористы пользовались телефонами случайных прохожих или знакомых.

По словам источников радиостанции «Радио Свобода», правоохранительные органы намеривались увеличить цену сим-карты до 104 долларов, но после обсуждения решили зафиксировать стоимость на уровне 26 долларов.

Увеличить стоимость сим-карт предложило МВД. Граждане Таджикистана также будут обязаны заплатить 250 сомони за переоформление карты (на данный момент это делается бесплатно) на другого человека или если захотят восстановить номер.

По закону, абонент может иметь только две сим-карты одной компании, остальные он обязан перерегистрировать на имя того человека, который ей пользуется. В Таджикистане работает не менее четырех мобильных операторов: «Бабилон-Мобайл», «Тцель», «Мегафон-Таджикистан» и «Вилайн». По подсчетам операторов, в среднем одна компания продает по 300 тысяч сим-карт в год. Всего насчитывается 4,1 млн пользователей сим-карт.

Напомним, в конце июля запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане, в результате которого погибли четыре человека.

Нападение произошло 29 июля. Когда группа иностранных туристов из семи человек ехала на велосипеде в Дангаринском районе Хатлонской области, их сбила машина. После этого неизвестный вышел из автомобиля и напал, используя холодное и огнестрельное оружие. В результате четыре человека погибли, в том числе два гражданина США.