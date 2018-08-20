СК возбудил дело после серии нападений на полицейских в Чечне. Четверо боевиков убиты

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после серии нападений в Чечне, которые произошли утром 20 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник агентства утверждает, что четверо боевиков, совершивших нападения, были убиты, а один из них, попытавшийся совершить самоподрыв, выжил.

«Личность организатора нападения на полицейских установлена. Он был уничтожен в ходе преследования автомобиля, сбившего трех полицейских в Грозном», — сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина примыкал к одной из экстремистских организаций.

Ранее в понедельник стало известно о нескольких нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Чечне. Республиканское МВД сообщило о том, что двое мужчин, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию отдела полиции по Шалинскому району Чечни и ранили двоих сотрудников правоохранительных органов, после чего были убиты. Практически то же время появилась информация о попытке самоподрыва возле поста ДПС в селе Мескер-Юрт Шалинского района.

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Предположительно, еще два инцидента произошли в Грозном: на пересечении улиц Первомайская-Исаева произошла стрельба, в результате которой, как сообщали источники СМИ, погиб полицейский, а на площади Минутка неизвестные на машине наехали сотрудника ГИБДД.

При этом пока местные власти официально подтвердили только инцидент в Шали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападавшие пытались «омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам». По словам главы республики, «нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» — ред.).