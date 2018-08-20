Министр просвещения выступила против ограничения числа приемных детей в семьях. Этот закон разрабатывало ее министерство

Министр просвещения Ольга Васильева выступила против законодательного ограничения количества детей в семье усыновителей. Это предложение содержалось в тексте законопроекта, ранее подготовленном ее министерством. Слова Васильевой передает ТАСС.

«Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте», — заявила Васильева, отметив, что пункт об ограничении количества детей не был согласован ни с ней, ни с другими представителями руководства.

По ее словам, законопроект разрабатывался расформированным министерством образования и науки России (Минобрнауки), и от имени этого ведомства он был разослан для сбора мнений регионам.

В новых версиях закона пункта о сокращении числа детей в приемных семьях в тексте не будет. При этом ведомство планирует ввести обязательное психологическое обследование усыновителей и всех, кто с ними живет.

О том, что Минпросвещения предлагает ограничить максимальное количество детей в семье усыновителя, включая родных и приемных, до трех, 17 августа сообщил ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

О планах законодательно сократить число одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей 16 августа заявляла и сама Васильева в разговоре с РБК.

Разработать реформу органов опеки в начале августа призывала уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова после убийства девочки приемным отцом в Татарстане, где ребенок с 2015 года проживал в приемной многодетной семье с еще пятью детьми. До этого с тем же предложением выступал Следственный комитет.