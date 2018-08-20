Восстановление сгоревшей церкви в Карелии обойдется в 110 млн рублей

На восстановление Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопоге, по предварительным оценкам, потребуется 100 млн рублей и еще 10 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

«Специалисты Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России провели осмотр конструкций храма. Согласно их отчету, сохранилось 10% сруба, остальные конструкции церкви полностью утрачены», — заявили в пресс-службе.

Ранее следователи возбудил два уголовных дела по статьям 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Подозреваемым по делу проходит 15-летний подросток, который приехал в Кондопогу из Петрозаводска к своим родственникам.

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Напомним, 10 августа в карельском городе Кондопога полностью сгорела деревянная Успенская церковь XVIII века, которая являлась памятником народного зодчества. Здание церкви не принадлежало Русской Православной Церкви (РПЦ), поэтому богослужения в ней не совершались. В церкви также не было проводки, и ставить свечи в ней было также нельзя.

Церковь была третьей построенной на этом месте в 1774 году. Храм относится к прионежской школе шатрового зодчества. В нем находился иконостас в стиле барокко и потолок с уникальными росписями.