«Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов

Партия «Единая Россия» предложила отменить все льготы по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря генсовета партии Ольгу Баталину.

Предложение озвучили во время совместного заседания генерального совета и совета руководителей фракций «Единой России».

Партия должна будет обеспечить внесение в Госдуму проекта изменений российского законодательства, предусматривающих отмену пенсионных преференций для сенаторов и депутатов.

«Ведомости» сообщают, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который является автором предложения, назвал решение отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов «справедливым». По его словам, предложение должно вступить в силу с января 2019 года. Турчак также отметил, что государственное пенсионное обеспечение в России должно быть сохранено.

Члены «Единой России» собрались накануне парламентских слушаний в Госдуме по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Сами слушания пройдут 21 августа.

Ранее РБК сообщал о том, что правительство и регионы прорабатывают вопрос сохранения льгот, которые полагаются пенсионерам по действующей пенсионной системе, после реформы. По информации издания, все поправки ко второму чтению будут проработаны в аппарате правительства. Один из собеседников РБК уточнил, что для сохранения льгот не потребуется дополнительных источников финансирования, и это «самый легкий из вопросов».

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.