«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном и Шали. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, отслеживающая активность деятельность террористических группировок, со ссылкой на информационное агентство боевиков Amaq.
Ранее в понедельник стало известно о нескольких нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Чечне. Республиканское МВД сообщило о том, что двое мужчин, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию отдела полиции по Шалинскому району Чечни и ранили двоих сотрудников правоохранительных органов, после чего были убиты. Практически в то же время появилась информация о попытке самоподрыва возле поста ДПС в селе Мескер-Юрт Шалинского района.
Еще два инцидента произошли в Грозном: на пересечении улиц Первомайская-Исаева в багажнике машины сдетонировало устройство небольшой мощности, а затем автомобиль наехал на сотрудников ГИБДД.
Предположительно, все атаки были осуществлены одной группой людей по пути от Шали до Грозного. По данным источников, нападавших было пятеро, большинство из них могли быть родственниками. В результате четверо из них были убиты полицией (среди них, по данным источников, был 11-летний мальчик), а один из них, попытавшийся совершить самоподрыв, выжил.
В результате атак пострадали как минимум пятеро полицейских, также есть раненые среди местных жителей. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.