«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном и Шали. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, отслеживающая активность деятельность террористических группировок, со ссылкой на информационное агентство боевиков Amaq.

Ранее в понедельник стало известно о нескольких нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Чечне. Республиканское МВД сообщило о том, что двое мужчин, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию отдела полиции по Шалинскому району Чечни и ранили двоих сотрудников правоохранительных органов, после чего были убиты. Практически в то же время появилась информация о попытке самоподрыва возле поста ДПС в селе Мескер-Юрт Шалинского района.

Еще два инцидента произошли в Грозном: на пересечении улиц Первомайская-Исаева в багажнике машины сдетонировало устройство небольшой мощности, а затем автомобиль наехал на сотрудников ГИБДД.

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Предположительно, все атаки были осуществлены одной группой людей по пути от Шали до Грозного. По данным источников, нападавших было пятеро, большинство из них могли быть родственниками. В результате четверо из них были убиты полицией (среди них, по данным источников, был 11-летний мальчик), а один из них, попытавшийся совершить самоподрыв, выжил.

В результате атак пострадали как минимум пятеро полицейских, также есть раненые среди местных жителей. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.