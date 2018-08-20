Казахстан на три месяца запретил ввоз бензина из России

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев подписал приказ о введении запрета на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца. Приказ вступит в действие 26 августа.

Ранее Бозумбаев объяснял необходимость запрета переизбытком топлива на внутреннем рынке — недавно там ввели два модернизированных месторожения.

Как отмечал представитель казахского министерства энергетики, проводить временные запреты поставок бензина позволило соглашение в рамках Евразийского экономического союза, подписанное в 2013 году.

Он также рассказал, что россиские нефтекомпании не выступили против временного запрета и не сочли его ограничением: «Они наоборот, даже, может, более счастливы, что смогут эти же объемы нефтепродуктов продать на третьи рынки, и к тому же взимая пошлины. Для них наоборот, даже выгодно где-то».

О планах Казахстана временно запретить ввоз бензина из России стало известно в конце мая, когда министр энергетики Канат Бозумбаев издал соответствующий проект приказа.