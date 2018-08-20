Bloomberg сообщил о возможном смягчении проекта новых санкций США против России

Конгресс США может смягчить проект санкций против России, чтобы снизить их негативные последствия для мировой экономики. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы хотим убедиться, что экономический ущерб максимально ограничивается российской экономикой, а побочные эффекты минимальны», — сказал изданию сенатор Крис Ван Холлен.

Он не сообщил изданию о том, какие именно пункты проекта санкций против России могут смягчить, но отметил, что от некоторых из них отказались, опираясь на соображения национальной безопасности. «Мы рассматриваем различные варианты», — рассказал сенатор.

Источники Bloomberg в казначействе считают, что санкции, касающиеся российского суверенного долга, отрицательно скажутся на экономическом росте России, усилят нагрузку на банковский сектор и «приведут к ответным мерам России против интересов США».

Напомним, документ, в котором говорилось о новых антироссийских санкциях, был внесен в Сенат членами Республиканской партии 2 августа. По словам политиков, новые санкции должны увеличить давление на Россию после ее предполагаемого вмешательства в выборы президента США, а также агрессии в Крыму и деятельности в Сирии.

8 августа «Коммерсант» опубликовал фрагменты законопроекта. На фоне новостей о новых санкциях произошло ослабление рубля, что в Центробанке (ЦБ) России назвали «естественной реакцией» финансового рынка.

Текст законопроекта на сайте Конгресса США опубликовали 14 августа. В нем говорилось, в частности, о санкциях в отношении семи российских банков, госдолга России, о необходимости подготовки доклада о личных активах и состоянии российского президента Владимира Путина и определения, является ли Россия страной-спонсором терроризма.