СК возбудил уголовное дело из-за карикатуры на губернатора Ульяновской области с «гитлеровскими усами»

В Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (319 УК РФ) после жалобы губернатора области Сергея Морозова на карикатуру в интернете, на которой ему пририсовали в фотошопе «гитлеровские усы». Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

«Данную карикатуру публично демонстрировали на одном из митингов представители партии КПРФ в мае этого года, после чего изображение распространялось в интернете», — говорится в сообщении информагентства.

В отделении КПРФ в Ульяновске «Новой газете» подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия с двумя представителями партии, у которых отобрали телефоны. По информации «Idel.Реалии» обыски проходили у Дениса Штылева и Наиля Юсупова.

Впервые портрет Морозова с усами как у политика Адольфа Гитлера появился в мае 2018 года во время акции против переименования центральной площади Ульяновска из площади Ленина в Соборную площадь. На плакате была надпись: «Переименовал площадь Ленина в Ульяновске! Гитлер не смог, губернатор Морозов смог?».

После этого Морозов обратился в прокуратуру с жалобой на депутата Госдумы Алексея Куринного из КПРФ. «Куринный А.В. обвиняет меня фактически в нацистских методах, связанных с переименованием площади Ленина в Соборную», — говорилось в заявлении.