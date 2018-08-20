Десятки сообществ во «ВКонтакте» потребовали смягчения наказания за высказывания в соцсетях

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) в открытом письме к Государственной думе и Совету Федерации потребовала отменить статью об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК) и декриминализировать статью о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ).

Фундаментальные ценности свободного обмена информацией в интернете оказались под угрозой. Некоторые пользователи соцсетей столкнулись с пугающей ситуацией — правоохранительные органы стали привлекать их к уголовной ответственности за посты, комментарии и репосты.

Ассоциация напомнила, что правоохранительные органы возбудили дела за репосты записей или изображений других пользователей против более чем 300 человек. Они потребовали амнистировать уже осужденных или снять с них судимость.

Под письмом подписались создатель «Луркомора» (lurkmore.co) Дмитрий Хомак, владелец «Двача» (2ch.hk) Нариман Намазов, а также представители около 50 сообществ с суммарной аудиторией более 60 миллионов человек. Среди самых крупных из них — «Лентач», «Наука и техника», «Мужские мысли» и «Омар Хайям и другие великие философы».

Напомним, после общественного резонанса в июле и августе из-за большого количества возбужденных уголовных дел за высказывания во «Вконтакте» соцсеть заявила о планах начать публиковать статистику обращений властей за данными пользователей.

А владелец соцсети, компания Mail.ru Group, направила обращение в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты по этим статьям. Кроме того, Mail. Ru Group обратилась в Верховный суд с просьбой обобщить судебную практику по уголовным делам, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные с использованием интернета (размещение постов, репостов, лайки и так далее) и к уполномоченному по правам человека с просьбой попросить Конституционный суд проверить конституционность положений статьи о возбуждении ненависити (ст. 282 УК).