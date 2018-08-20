«Ростелеком» подал иск о банкротстве поисковика «Спутник»

Арбитражный суд Москвы рассмотрит требование компании «Ростелеком» о включении своей дочерней компании «Спутник» в реестр требований кредиторов 10 октября. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражных судов.

Задолженность «Спутника» составляет более 292 миллионов рублей. Заявление в Арбитражный суд было подано в июле, судебное заседание назначено для «проверки обоснованности» включения «Спутника» в Реестр требований кредиторов.

В мае 2017 года «Ведомости» сообщали, что «Ростелеком» признал «неудачным» проект «Спутник», так как он не пользовался популярностью у интернет-аудитории, и компания говорила о его возможном закрытии. Однако в декабре стало известно, что «Ростелеком» выделил 260,4 млн рублей на развитие поисковика «Спутник» и одноименного браузера.

«Ростелеком» запустил поисковик и одноименный браузер «Спутник» в 2014 году, а сама идея государственного поисковика появилась в 2008 году.