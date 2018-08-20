Прокуратура не нашла в деле «Нового величия» подстрекательства со стороны оперативников

Фигуранты дела «Нового величия» действовали добровольно, а потому прокуратура Москвы не видит оснований для проверки действий правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ прокуратуры депутату от КПРФ Валерию Рашкину.

Запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки депутаты от КПРФ Валерий Рашкин, Валентин Шурчанов и Сергей направили в июне — в нем они просили проверить законность возбуждения уголовного дела, а также выяснить, не подстрекали ли правоохранители фигурантов дела «Нового величия» к действиям.

Как утверждает сторона защиты, обвинение против молодых людей построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Ранее в Москве прошел «Марш матерей» — несогласованная с мэрией акция в поддержку всех фигурантов дела «Нового величия». А на следующий день, 16 августа, Дорогомиловский районный суд после ходатайства следователя перевел под домашний арест двух фигуранток дела — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.

Под арестом остаются четверо фигурантов. В субботу, 18 августа, «ОВД-Инфо» опубликовали письмо с просьбой о помощи одного из них, Дмитрия Полетаева. Ранее Союз солидарности с политзаключенными объявил о начале сбора денег на помощь обвиняемым по делу.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент спецслужб.