Минтруд сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума

В России зафиксировали минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя. Об этом сообщается на сайте Минтруда.

По данным министерства, с 8 по 15 августа 2018 года численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан снизилась более чем на 2 400 человек и составила 684 760 человек.

«Состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов, – подчеркнул глава Минтруда Максим Топилин. – С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов». Топилин напомнил, что год назад численность зарегистрированных безработных граждан составляла 784 260 человек.

По данным Минтруда на 15 августа 2018 года, уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9 % от численности экономически активного населения. 15 августа 2017 года этот показатель составлял 1%.

В 2018 году минимальная величина пособия по безработице составляет 850 рублей, максимальная — 4900 рублей. По сравнению с 2017 годом ее размер не менялся.