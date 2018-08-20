Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве на 31,6 млн рублей экс-сотрудника РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест экс-замдиректора одной из структур «Роскосмоса» РКК «Энергия» Алексея Белобородова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщило агентсnво РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Белобородова меру пресечения в виде заключения под стражу по 16 октября», — сказал судья Антон Мартыненко.

По словам адвоката обвиняемого, показания Белобородова были получены под давлением. Кто именно дал показания против подзащитного, юрист не уточнил. Сторонf защиты также настаивала на домашнем аресте.

Напомним, 19 августа были задержаны трое сотрудников корпорации — заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных.

В конце июля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обращался в Счетную палату с заявлением «о необходимости дополнительной проверки финансово-хозяйственной деятельности РКК «Энергия». В 2017 году Счетная палата выявила 151 нарушение в работе госкорпорации «Роскосмос» на общую сумму 785,5 миллиардов рублей.

РКК «Энергия» — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей. Как ранее сообщали РИА новости, в 2017 году чистый убыток корпорации составил полтора миллиарда рублей.

В июне прошли несколько проверок на предприятиях «Роскосмоса». Так, следственная группа ФСБ 20 июля провела обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации.

После этого был арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев по обвинению в госизмене (ст.275 УК). Хотя дело проходит в закрытом режиме, «Коммерсант» сообщил, что его подозревают в в передаче странам НАТО, в том числе и США, секретной технической информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

В июле был задержан гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. Его обвинили в хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». По версии следствия, они похитили средства путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры», глава которой впоследствии был также арестован.