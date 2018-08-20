Фигурантов «пензенского дела» вывезли из Нижнего Новгорода в Пензу

Фигурантов «пензенского дела» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова вывезли из Нижнего Новгорода в Пензу. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Филинкова Виктор Черкасов.

Он рассказал, что по информации, которая уже есть в открытых источниках, конечная точка этапирования у Филинкова и еще двух фигурантов дела – Пенза, «потому что в иных регионах их просто не ждут». Черкасов предположил, что их вывезли из Нижнего Новгорода в Пензу «для проведения каких-то следственных действий», но подчеркнул, что точной причины этапирования он не знает.

В июле стало известно о том, что Филинкова, а также других фигурантов дела Юлия Бояршинова и Игоря Шишкина конвоировали из Санкт-Петербурга в СИЗО-1 Ярославля. 14 августа Черкасов написал в фейсбуке, что Филинков находится в СИЗО-1 Нижнего Новгорода.

Напомним, по «пензенскому делу» в Санкт-Петербурге и Пензе арестованы одиннадцать человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком, требуя дать признательные показания.