«Единая Россия» предложила оставить прежний возраст для получения льгот и накопительных пенсий

Представители «Единой России» на заседании генсовета партии выступили за сохранение в новой версии закона предложенного пенсионного возраста, 63 и 65 лет для женщин и мужчин, однако озвучили ряд возможных дополнений, сообщает Интерфакс.

Первая часть предложений касается льгот от государства — их предложено по-прежнему предоставлять с 55 и 60 лет для женщин и мужчин. К ним в том числе относятся налоговые льготы и компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов.

Накопительную часть пенсии было предложено также по-прежнему выдавать с 55 и 60 лет. «Это станет одной из мер поддержки и граждан на этапе переходного периода», — заявила заместитель секретаря генсовета партии Ольга Баталина .

«Единая Россия» также высказалась о предоставлении гражданам «предпенсионного возраста» дополнительного оплачиваемого отпуска и права на бесплатную ежегодную диспансеризацию, а также о сохранении прежнего стажа для пенсии коренным малочисленным народам Севера — 37 лет для женщин и 42 года для мужчин.

На заседании представители партии также предложили отменить все льготы по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы.

О том, что правительство и регионы прорабатывают вопрос о сохранении после проведения пенсионной реформы льгот, полагающихся пенсионерам по действующей пенсионной системе, ранее сообщал РБК. Его собеседники заявляли, что для этого не потребуется дополнительных источников финансирования, и это «самый легкий из вопросов».

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).

Госдума приняла законопроект в первом чтении 19 июля. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.