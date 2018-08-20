Удальцова перевели из больницы в спецприемник

Координатора «Левого фронта» Сергей Удальцов, который был госпитализирован 19 августа, переведен из больницы обратно в спецприемнк. Об этом Интерфаксу заявила его жена Анастасия Удальцова.

По словам супруги, 20 августа к Удальцову пришел его знакомый, чтобы передать ему личные вещи, но его остановили сотрудники полиции. После этого Удальцова забрали в спецприемник.

«Он (Удальцов — прим.ред.) мне сегодня говорил, что чувствует себя неудовлетворительно», — заключила жена.

Напомним, 19 августа Удальцов был госпитализирован в городскую клиническую больницу №52. Члены ОНК диагностировали у него «обезвоживание». До этого, 14 августа Удальцов объявил о начале сухой голодовки. По словам членов ОНК, Удальцов также жаловался на боли в почках.

Голодовку Удальцов объявил после того, как суд приговорили его к 30 суткам административного ареста за то, что он якобы перед началом митинга против пенсионной реформы 28 июля, когда шел сбор участников, «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».