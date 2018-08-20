В Минфине выступили против идеи Белоусова о повышении налоговой нагрузки на бизнес

В Минфине выступили против идеи помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов металлургических, горнодобывающих и химических компаний приведет к дефолту ряда компаний. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на чиновника, знакомого с текстом документа, и два собеседника газеты в компаниях из «списка Белоусова».

По словам чиновника, доклад с тезисами против такой идеи Минфин направил в правительство 17 августа.

10 августа РБК и The Bell со ссылкой на источники сообщили, что Белоусов направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором предложил изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение «майского указа».

В СМИ появлялись сообщения о том, что Путин одобрил изъятие сверхприбыли, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что президент не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве.

В то же время три российских министерства, которым поручили выразить свое мнение относительно идеи Белоусова об изъятии сверходоходов, по данным РБК, не поддержали ее. Представители бизнеса и РСПП предложение Белоусова раскритиковали.