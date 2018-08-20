Концерн «Калашников» разработал новый автомат

Концерн «Калашников» представил образец автомата АК-308 калибра 7,62, который готовит к предварительным испытаниям. Об этом сообщается на сайте «Калашников media».

«Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12»,— говорится в сообщении.

По информации концерна, вместимость магазина составляет 20 патронов. Автомат с пустым магазином весит 4,3 кг., а общая длина — 880–940 мм. Длина ствола — 415 мм. В сообщении уточняется, что АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Кроме того, на автомат возможна установка штык-ножа.

Напомним, в январе 2018 года Минобороны приняло на вооружение новые автоматы АК-12 и АК-15. Они были рекомендованы для вооружения ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск.