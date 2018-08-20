УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего футболиста сезона

В тройку претендентов на звание лучшего игрока прошлого сезона вошли полузащитник «Реала» Лука Модрич, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также форвард Криштиану Роналду, который летом перешел из «Реала» в «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Модрич. Роналду. Салах 👌



Кто заслуживает награды Лучшему футболисту сезона 2017/18 по версии УЕФА? 🤔



🗓️ Награды УЕФА вручат 30 августа на жеребьевке группового этапа 🏆#UEFAawards pic.twitter.com/JJ5h6vDLN2 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 20, 2018

Победителя объявят 30 августа на жеребьевке групповой стадии нового сезона Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Модрич выиграл в составе «Реала» Лигу чемпионов, а вместе со сборной Хорватии завоевал серебряные медали чемпионата мира в России. Роналду стал победителем Лиги чемпионов в пятый раз в карьере, а также шестой раз подряд оказался лучшим бомбардиром турнира, забив 15 голов.

Салах дошел с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, установив новый рекорд результативности АПЛ. Игрок забил 32 гола и превзошел достижения Алана Ширера, Луиса Суареса и Роналду, которые забивали за сезон 31 мяч.

Изначально список претендентов состоял из 10 фамилий. В шорт-лист не удалось попасть следующим футболистам: Антуан Гризманн («Атлетико»), Лионель Месси («Барселона»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Кевин-Де Брейне («Манчестер Сити»), Рафаэль Варан («Реал»), Эден Азар («Челси»), Серхио Рамос («Реал»).