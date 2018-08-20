Главу реабилитационного центра в Башкирии приговорили к девяти годам по делу о гибели 12 человек в пожаре

Суд в Башкирии вынес приговор руководителю благотворительной организации «Центр социальной адаптации «Содействие» (Стерлитамак) Алексею Чалых по делу о гибели 12 человек в результате пожара. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Суд признал подсудимого виновным по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).Чалый свою вину не признал.

В ночь на 15 марта 2016 года в доме, в котором располагался центр, произошел пожар, в результате которого погибли 12 человек от острого отравления окисью углерода.

Эвакуация людей была невозможна из-за того, что входная дверь без ключа не открывалась, а второй эвакуационный выход отсутствовал. Средств оповещения о пожаре и индивидуальной защиты также не имелось.