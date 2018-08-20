Президентская библиотека обнародовала материалы уголовного дела о покушении Каплан на Ленина

Президентская библиотека имени Ельцина опубликовала материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, которое 30 августа 1918 года совершила Фанни Каплан.

Как уточнили в пресс-службе библиотеки, читателям доступны 105 листов дела.

«В преддверии столетия покушения на В. И. Ленина, совершенного 30 августа 1918 года, Президентская библиотека представила на портале официальные материалы о расследовании этого дела. <…>Они включают в себя свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича, директивы управляющего делами Совета Народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, представлена серия снимков «Инсценировка», показывающая воссоздание на заводе Михельсона​ покушения на Ленина. Их сделал российский революционер Яков Юровский, руководивший расстрелом царской семьи. Снимки сопровождаются пояснительными записями, сделанными эстонским революционером Виктором Кингисеппом.

«Оцифрованные и представленные для всеобщего доступа материалы позволяют разобраться в ситуации на основе фактов», — отмечают в библиотеке.

Президентская библиотека и​м. Ельцина, открытая в мае 2009 года, в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода. Она выполняет в том числе функцию общегосударственного электронного хранилища цифровых копий документов об истории, теории и практике российской государственности.