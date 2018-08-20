Президентская библиотека обнародовала материалы уголовного дела о покушении Каплан на Ленина
Президентская библиотека имени Ельцина опубликовала материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, которое 30 августа 1918 года совершила Фанни Каплан.
Как уточнили в пресс-службе библиотеки, читателям доступны 105 листов дела.
«В преддверии столетия покушения на В. И. Ленина, совершенного 30 августа 1918 года, Президентская библиотека представила на портале официальные материалы о расследовании этого дела. <…>Они включают в себя свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича, директивы управляющего делами Совета Народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, представлена серия снимков «Инсценировка», показывающая воссоздание на заводе Михельсона покушения на Ленина. Их сделал российский революционер Яков Юровский, руководивший расстрелом царской семьи. Снимки сопровождаются пояснительными записями, сделанными эстонским революционером Виктором Кингисеппом.
«Оцифрованные и представленные для всеобщего доступа материалы позволяют разобраться в ситуации на основе фактов», — отмечают в библиотеке.
Президентская библиотека им. Ельцина, открытая в мае 2009 года, в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода. Она выполняет в том числе функцию общегосударственного электронного хранилища цифровых копий документов об истории, теории и практике российской государственности.