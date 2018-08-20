Все участники нападения на полицейских в Чечне были несовершеннолетние

Все участвовавшие в нападении на полицейских в Чечне были подростками. Об этом сообщил РБК министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По его словам, самому старшему из нападавших было 17 лет, самому младшему — 11.

«Это были подростки и, не стесняйтесь говорить, дети. Расчет преступников был на массовость, им нужны были жертвы, как можно больше. Первая часть преступников рвалась к самому центру города Грозный. Вторая часть преступников хотела показать свою эффективность нападениями на полицейских. К великому счастью, никто из мирных жителей не пострадал», — сказал Умаров.

Ранее в понедельник стало известно о нескольких нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Чечне. Республиканское МВД сообщило о том, что двое мужчин, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию отдела полиции по Шалинскому району Чечни и ранили двоих сотрудников правоохранительных органов, после чего были убиты. Практически в то же время появилась информация о попытке самоподрыва возле поста ДПС в селе Мескер-Юрт Шалинского района.

Еще два инцидента произошли в Грозном: на пересечении улиц Первомайская-Исаева в багажнике машины сдетонировало устройство небольшой мощности, а затем автомобиль наехал на сотрудников ГИБДД.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Один из предполагаемых боевиков получил ранения при неудачной попытке подорвать себя и был доставлен в больницу, еще четверо были убиты полицией.

В результате атак пострадали как минимум пятеро полицейских, также есть раненые среди местных жителей. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.