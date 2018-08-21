Миссию ОБСЕ не допустили к заблокированному российскому танкеру «Механик Погодин» в порту Херсона

Представителей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе в Херсоне не допустили на российский танкер «Механик Погодин». Представившийся сотрудником Службы безопасности Украины потребовал у них специального разрешения на его посещение, сообщается в отчете миссии за 19 августа.

Инцидент произошел 17 августа. «У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником СБУ, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту», — говорится в отчете. Миссия пообещала следить за происходящим на танкере.

Ранее первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил о том, что российское судно, начиная с 10 августа, заблокировано в порту Херсона на три года.

Борис Бабин, постпред президента Украины в Крыму, сообщал ранее о том, что танкер, принадлежащий российской компании «В.Ф. Танкер», был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Однако, как сообщала пресс-служба «В.Ф. Танкер», компания не входит ни в какие санкционные списки, а само судно, как и его экипаж, также ни разу не заходило в порты Крыма, что могло бы стать причиной санкций.

17 августа со стороны экологов и портовой инспекции последовали попытки попасть на судно, связанные с анонимными звонками о якобы имеющихся нарушениях. О еще одной попытке проникнуть на борт команда танкера сообщила 18 августа — к судну прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о «неудовлетворительном состоянии судна», якобы поступившей от одного из членов экипажа.