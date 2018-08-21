Жертву «Новичка» в Эймсбери вновь госпитализировали

Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском городе Эймсберри в конце июня, вновь был госпитализирован. Его брат, сообщивший об этом The Guardian, уточнил, что у Роули проблемы со зрением, однако не стал напрямую связывать его состояние с действием «Новичка».

В настоящее время он находится в отделении реанимации. «Он только что сказал мне, что не может видеть, у него размытое зрение. Это не очень хорошо. Реабилитация вышла ему боком. Его девушка (прим. — Дон Стерджесс, другая жертва «Новичка» в Эймсберри) умерла, сам он только вышел из комы. Его выписали из реанимации и вот он вновь оказался там. Представьте, какого это», — рассказал Мэтью Роули изданию.

Напомним, двух британцев, Стерджесс и Роули, в конце июня нашли в бессознательном состоянии в доме в городе Эймсбери, который располагается в 11 км от Солсбери. Полиция сообщила, что британцы, как и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Стерджесс, подруга Роули, умерла в воскресенье 8 июля.

Согласно одной из версий правоохранительных органов, «Новичок» пара нашла во время прогулки в соседнем Солсбери — они якобы подобрали флакон из-под духов, где находилось нервно-паралитическое вещество. Роули после комы вспоминал, как Стерджесс наносила его содержимое себе на запястья.

22 августа вступят в силу новые санкции США против России, аннонсированные Государственным департаментом. В заявлении ведомства говорилось о том, что правительство России использовало химическое и биологическое оружие против собственных граждан и нарушило нормы международного права, предусмотренные законом от 1991 года.