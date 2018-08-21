В Кемерове снесли здание сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерове строители снесли здание торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где в результате пожара в марте погибли 60 человек. Об этом РИА Новости сообщила администрация города.

Строители завершили демонтаж надземной части здания и сейчас с помощью спецтехники вывозят с места работ мусор и металлоконструкции. Как уточняет Интерфакс, также было снесено здание сауны с автомойкой и котельная, входившие в комплекс бывшего ТЦ.

Интерфакс также напомнил об обещании врио губернатора Сергея Цивилева к 1 сентября устроить на месте трагедии мемориальный сквер с памятным камнем.

Однако в разговоре с агентством глава пресс-службы администрации рассказал, что его проект еще не утвердили — он только будет утверждаться с родственниками погибших. Он также не назвал окончательные сроки его строительства, а также сноса других зданий, входивших в комплекс.

Снос здания начался в мае, однако впоследствии был приостановлен, так как Следственный комитет арестовал здание как вещественное доказательство уголовного дела о пожаре. В июле арест был снят и демонтаж продолжился.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате пожара погибли 60 человека, в том числе 37 детей.

В конце июля Следственный комитет предъявил обвинение семерым фигурантам дела — начальнику караула пожарной части в халатности, трем сотрудникам ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» в оказании услуг противопожарной безопасности, не соответствующих правилам, охраннику за невыполнение обязательств по оповещению о возникшем пожаре, а также еще двум людям за содержание пожарной сигнализации в ненадлежащем состоянии.

По делу о пожаре также проходят бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора Григорий Терентьев. Их обвиняют в том, что они не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Обвинение в халатности предъявлено пожарному Андрею Бурсину, чей отряд первым прибыл на место тушения пожара. Суд также арестовал главу кемеровского госстройнадзора Танзилю Комкову.